Ескалації з боку РФ у гібридній війні можна очікувати ще до Різдва, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив що "можна очікувати певної ескалації" з боку Росії у її гібридній війні проти Європи "ще до Різдва".

Про це повідомляє WP Wiadomosci, передає Цензор.НЕТ.

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Гібридна війна РФ

Так, під час брифінгу після саміту Європейської ради в Брюсселі Туска запитали про слова колишнього голови Ради національної безпеки Яцека Севери, який у розмові на Radio Zet зазначив, що цієї зими варто очікувати "вирішального акорду" у гібридній війні, яку Росія веде проти Європи.

"Я не покладаюся на свої прогнози чи інтуїцію. Для мене важливі знання та конкретні вказівки щодо того, що робити і як діяти – як від наших, українських, так і від союзних спецслужб. Усе це зводиться до одного чіткого повідомлення: можна очікувати певної ескалації ще до Різдва", – сказав прем’єр Польщі.

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Важка зима

За його словами, "зима буде дуже важкою, насамперед щодо кордонів, залізничних колій – усього того, що на українському боці може слугувати для транспортування, зокрема газу, нафти чи продовольства".

"Очікуймо, як і раніше, лише в більшому масштабі, спроб диверсій чи якихось провокацій у Польщі. У Латвії вже бачили людей у формі, Литва очікує на серйозну провокацію. Однак одне є очевидним: Росія посилюватиме цю ескалацію та випробовуватиме нашу відповідь - у цьому й полягає проблема", – додав Туск.

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