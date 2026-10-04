Зеленський: Хвиля гібридних атак РФ у Європі є спробою залякати населення та розколоти підтримку України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавня хвиля гібридних атак РФ у Європі є спробою залякати європейське населення.
Про це він сказав в інтерв'ю для Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави переконаний, що нещодавня хвиля проникнень російських безпілотників та гібридних атак у Європі є спробою залякати європейське населення та розколоти підтримку України.
За його словами, деякі європейські лідери починають це розуміти та посилювати свою позицію.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Альяну є варіанти реагування на гібридні атаки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль