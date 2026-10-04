Зеленський: Хвиля гібридних атак РФ у Європі є спробою залякати населення та розколоти підтримку України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавня хвиля гібридних атак РФ у Європі є спробою залякати європейське населення.

Про це він сказав в інтерв'ю для Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава держави переконаний, що нещодавня хвиля проникнень російських безпілотників та гібридних атак у Європі є спробою залякати європейське населення та розколоти підтримку України.

За його словами, деякі європейські лідери починають це розуміти та посилювати свою позицію.

Читайте також: Росія атакує Європу гібридними методами, але ознак підготовки до вторгнення в НАТО немає, - Цахкна

Що передувало

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Альяну є варіанти реагування на гібридні атаки.

Читайте також: Відповідь Європи на гібридні атаки РФ має бути такою ж болючою для Москви, - Кубілюс