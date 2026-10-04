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Новости Угроза агрессии рф для Европы Гибридная война россии
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Зеленский: Волна гибридных атак РФ в Европе является попыткой запугать население и расколоть поддержку Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя волна гибридных атак со стороны РФ в Европе является попыткой запугать европейское население.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства убежден, что недавняя волна проникновений российских беспилотников и гибридных атак в Европе является попыткой запугать европейское население и расколоть поддержку Украины.

По его словам, некоторые европейские лидеры начинают это понимать и укреплять свою позицию.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть варианты реагирования на гибридные атаки.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26030) россия (89784)
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Топ комментарии
+11
А хвилі зелених мародерів, які розікрали допомогу партнерів і спокійно здриснули за кордон, направлені на зміцнення підтримки України?
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04.10.2026 02:30 Ответить
+5
Ви не помилилися. Чим довше при владі буде Голобородько - тим довше він буде гальмувати наш шанс захиститися, виробляти створені ще у 2019 році балістичні ракети і систему ППО. Складається таке враження, що він виконує тайний план по знищенню України.
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04.10.2026 07:32 Ответить
+4
А в мене питання - чому зняли Малюка . Під його керівництвом проводили різні атаки на кацапів і вдруг зняли . Якщо була домовленість по мостам і вчасності по керченському , якщо Є домовленість не бити по балтійським портам , то може і Малюка і Залужного знімали по звонку з мацкви , куда двушку на мацкву відправляли 😳
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04.10.2026 02:16 Ответить

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