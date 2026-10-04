Зеленский: Волна гибридных атак РФ в Европе является попыткой запугать население и расколоть поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя волна гибридных атак со стороны РФ в Европе является попыткой запугать европейское население.
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства убежден, что недавняя волна проникновений российских беспилотников и гибридных атак в Европе является попыткой запугать европейское население и расколоть поддержку Украины.
По его словам, некоторые европейские лидеры начинают это понимать и укреплять свою позицию.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть варианты реагирования на гибридные атаки.
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