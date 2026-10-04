Зеленский: Волна гибридных атак РФ в Европе является попыткой запугать население и расколоть поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя волна гибридных атак со стороны РФ в Европе является попыткой запугать европейское население.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава государства убежден, что недавняя волна проникновений российских беспилотников и гибридных атак в Европе является попыткой запугать европейское население и расколоть поддержку Украины.

По его словам, некоторые европейские лидеры начинают это понимать и укреплять свою позицию.

Читайте также: Россия атакует Европу гибридными методами, но признаков подготовки к вторжению в НАТО нет, - Цахкна

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть варианты реагирования на гибридные атаки.

Читайте также: Ответ Европы на гибридные атаки РФ должен быть таким же болезненным для Москвы, - Кубилюс