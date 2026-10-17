Эскалации со стороны РФ в гибридной войне можно ожидать еще до Рождества, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "можно ожидать некоторой эскалации" со стороны России в рамках её гибридной войны против Европы "ещё до Рождества".

Об этом сообщает WP Wiadomosci, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гибридная война РФ

Так, во время брифинга после саммита Европейского совета в Брюсселе Туска спросили о словах бывшего главы Совета национальной безопасности Яцека Северы, который в беседе на Radio Zet отметил, что этой зимой стоит ожидать "решающего аккорда" в гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.

"Я не полагаюсь на свои прогнозы или интуицию. Для меня важны знания и конкретные указания о том, что делать и как действовать - как от наших, украинских, так и от союзных спецслужб. Все это сводится к одному четкому сообщению: можно ожидать определенной эскалации еще до Рождества", - сказал премьер Польши.

Читайте также: Навроцкий считает угрозу со стороны РФ преувеличенной и обвинил Туска в "разжигании страха"

Тяжелая зима

По его словам, "зима будет очень тяжелой, прежде всего в отношении границ, железнодорожных путей - всего того, что на украинской стороне может служить для транспортировки, в частности газа, нефти или продовольствия".

"Ожидаем, как и раньше, только в большем масштабе, попыток диверсий или каких-то провокаций в Польше. В Латвии уже видели людей в форме, Литва ожидает серьезной провокации. Однако одно очевидно: Россия будет усиливать эту эскалацию и проверять нашу реакцию - в этом и заключается проблема", - добавил Туск.

Читайте также: Зеленский: Волна гибридных атак РФ в Европе - попытка запугать население и расколоть поддержку Украины