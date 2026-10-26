Угроза со стороны Москвы усиливается, - маршалок Сейма Польши Чажастый призвал ежедневно следить за действиями РФ

Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый подчеркнул необходимость ежедневного мониторинга действий РФ, отметив, что вызовы со стороны Москвы усиливаются, однако поддаваться панике не стоит.

Об этом Чажастый заявил во время съезда партии "Левица" в Ряшеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

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Угроза со стороны РФ усиливается: Чажастый призвал внимательно следить за действиями Москвы

"Сейчас нет такой угрозы для Польши, что сюда войдут войска и начнется война. Я не сею панику, но ответственный политик должен видеть, что в двух километрах от польской границы реактивный беспилотник точно попал в локомотив. Он должен видеть, что вдруг мы наблюдаем беспилотники на пляжах Балтийского моря. Он должен видеть все провокации", — заявил спикер.

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Глава Сейма также обратился к президенту Польши Каролю Навроцкому с призывом не утверждать, что он не замечает роста угрозы со стороны России.

Таким образом Чажастый отреагировал на интервью Навроцкого изданию Rzeczpospolita. В нем президент Польши сказал, что "не видит кардинального изменения уровня российской угрозы".

Что этому предшествовало?

Ранее Навроцкий заявил, что считает угрозу со стороны РФ преувеличенной, и обвинил Туска в "разжигании страха".

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