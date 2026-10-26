УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13990 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
761 10

Загроза з боку Москви посилюється, - маршалок Сейму Польщі Чажастий закликав щоденно стежити за діями РФ

Для в’їзду до Польщі можуть вимагати від 1000 злотих

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий наголосив на необхідності щоденного моніторингу активності РФ, зауваживши, що виклики з боку Москви посилюються, однак піддаватися паніці не варто.

Про це Чажастий заявив під час з’їзду партії "Лівиця" у Ряшеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загроза з боку РФ посилюється: Чажастий закликав уважно стежити за діями Москви

"Наразі немає такої загрози для Польщі, що сюди увійдуть війська і почнеться війна. Я не сію паніки, але відповідальний політик повинен бачити, що за два кілометри від польського кордону реактивний безпілотник точно влучив у локомотив. Він повинен бачити, що раптом ми спостерігаємо безпілотники на пляжах Балтійського моря. Він повинен бачити всі провокації", - заявив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц: Росія прагне щодня дестабілізувати Німеччину

Очільник Сейму також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом не стверджувати, що він не помічає зростання загрози з боку Росії.

Таким чином Чажастий відреагував на інтерв’ю Навроцького виданню Rzeczpospolita. У ньому президент Польщі сказав, що "не бачить кардинальної зміни рівня російської загрози".

Що передувало?

Раніше Навроцький заявив, що вважає загрозу з боку РФ перебільшеною та звинуватив Туска у "розпалюванні страху".

Також читайте: Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю США та Франції

Автор: 

Польща (7991) росія (48393) Навроцький Кароль (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Пора починать нову стадію "walkі z banderowcami"...
показати весь коментар
26.10.2026 08:00 Відповісти
+4
ви там за Шухевичем слідкуйте, не відволікайтесь на дрібниці.
показати весь коментар
26.10.2026 08:05 Відповісти
+3
Прадалжайтє наблюдєніє🧐
показати весь коментар
26.10.2026 08:04 Відповісти

Завантаження...

 
 