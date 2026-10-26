Загроза з боку Москви посилюється, - маршалок Сейму Польщі Чажастий закликав щоденно стежити за діями РФ

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий наголосив на необхідності щоденного моніторингу активності РФ, зауваживши, що виклики з боку Москви посилюються, однак піддаватися паніці не варто.

Про це Чажастий заявив під час з’їзду партії "Лівиця" у Ряшеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

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Загроза з боку РФ посилюється: Чажастий закликав уважно стежити за діями Москви

"Наразі немає такої загрози для Польщі, що сюди увійдуть війська і почнеться війна. Я не сію паніки, але відповідальний політик повинен бачити, що за два кілометри від польського кордону реактивний безпілотник точно влучив у локомотив. Він повинен бачити, що раптом ми спостерігаємо безпілотники на пляжах Балтійського моря. Він повинен бачити всі провокації", - заявив спікер.

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Очільник Сейму також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом не стверджувати, що він не помічає зростання загрози з боку Росії.

Таким чином Чажастий відреагував на інтерв’ю Навроцького виданню Rzeczpospolita. У ньому президент Польщі сказав, що "не бачить кардинальної зміни рівня російської загрози".

Що передувало?

Раніше Навроцький заявив, що вважає загрозу з боку РФ перебільшеною та звинуватив Туска у "розпалюванні страху".

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