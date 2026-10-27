РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12991 посетитель онлайн
Новости Энергоблокада Крыма Удары по Крыму
1 189 8

В оккупированном Крыму ввели ограничения на электроснабжение: в Севастополе будет действовать график "2 через 6"

В оккупированном Крыму ограничили электроснабжение: график "2 через 6"

В оккупированном Крыму ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе свет будут подавать по графику "2 через 6", а жителей Ялты призвали не перегружать электросети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в оккупационных администрациях и "Крымэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

27 октября оккупационная компания "Крымэнерго" сообщила о снижении пропускной способности электросетей на полуострове из-за повреждения магистральных линий.

"На всей территории Республики Крым действуют ограничения на потребление электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме", — говорится в сообщении.

По информации предприятия, электроэнергия подается в зависимости от возможностей сети с использованием резервных схем электроснабжения.

В Севастополе свет будут подавать по графику "2 через 6"

В оккупированном Севастополе вводится график электроснабжения "2 через 6". Потребителей разделили на четыре очереди: каждые два часа электроэнергию поочередно будут подавать одной из них, в то время как остальные три очереди останутся без света.

В Ялте призвали экономить электроэнергию

Жителей оккупированной Ялты также предупредили об ограничениях в электроснабжении. Оккупационные власти призвали жителей не перегружать электросети.

Что этому предшествовало?

  • Ночью 24 октября произошел временный блэкаутв оккупированном Крыму;
  • оккупационные власти заявили об аварии на энергосетях за пределами полуострова. Спутниковые данные подтвердили пожар на электроподстанции 500/220 кВ "Тамань" в Краснодарском крае РФ.
  • Также фиксировался почти нулевой интернет-трафик с полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блэкаут в оккупированном Крыму: на полуострове ограничивают свет и воду

Автор: 

Крым (25299) город Севастополь (1807) Ялта (347) блэкаут (93) Ялтинский район (10)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 