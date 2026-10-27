В оккупированном Крыму ввели ограничения на электроснабжение: в Севастополе будет действовать график "2 через 6"
В оккупированном Крыму ограничили потребление электроэнергии из-за повреждения магистральных электросетей. В Севастополе свет будут подавать по графику "2 через 6", а жителей Ялты призвали не перегружать электросети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в оккупационных администрациях и "Крымэнерго".
27 октября оккупационная компания "Крымэнерго" сообщила о снижении пропускной способности электросетей на полуострове из-за повреждения магистральных линий.
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения на потребление электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме", — говорится в сообщении.
По информации предприятия, электроэнергия подается в зависимости от возможностей сети с использованием резервных схем электроснабжения.
В Севастополе свет будут подавать по графику "2 через 6"
В оккупированном Севастополе вводится график электроснабжения "2 через 6". Потребителей разделили на четыре очереди: каждые два часа электроэнергию поочередно будут подавать одной из них, в то время как остальные три очереди останутся без света.
В Ялте призвали экономить электроэнергию
Жителей оккупированной Ялты также предупредили об ограничениях в электроснабжении. Оккупационные власти призвали жителей не перегружать электросети.
Что этому предшествовало?
- Ночью 24 октября произошел временный блэкаутв оккупированном Крыму;
- оккупационные власти заявили об аварии на энергосетях за пределами полуострова. Спутниковые данные подтвердили пожар на электроподстанции 500/220 кВ "Тамань" в Краснодарском крае РФ.
- Также фиксировался почти нулевой интернет-трафик с полуострова.
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