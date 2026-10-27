В окупованому Криму запровадили обмеження електропостачання: у Севастополі діятиме графік "2 через 6"

В окупованому Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі світло подаватимуть за графіком "2 через 6", а мешканців Ялти закликали не перевантажувати електромережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в окупаційних адміністраціях та "Крименерго".

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27 жовтня окупаційне "Крименерго" повідомило про зниження пропускної спроможності електромереж на півострові через пошкодження магістральних ліній.

"На всій території Республіки Крим діють обмеження споживання електроенергії. Це вимушений захід, необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж, щоб не допустити аварії в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, електроенергію подають залежно від можливостей мережі, використовуючи резервні схеми електропостачання.

У Севастополі світло подаватимуть за графіком "2 через 6"

В окупованому Севастополі запроваджують графік електропостачання "2 через 6". Споживачів розподілили на чотири черги: кожні дві години електроенергію почергово подаватимуть одній із них, тоді як інші три черги залишатимуться без світла.

У Ялті закликали економити електроенергію

Мешканців окупованої Ялти також попередили про обмеження електропостачання. Окупаційна влада закликала жителів не перевантажувати електромережі.

Що передувало?

Вночі 24 жовтня стався тимчасовий блекаут в окупованому Криму;

Окупаційна влада заявила про аварію на енергомережах за межами півострова. Супутникові дані підтверджували пожежу на електропідстанції 500/220 кВ "Тамань" у Краснодарському краї РФ.

Також фіксували майже нульовий інтернет-трафік із півострова.

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