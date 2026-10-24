Блекаут в окупованому Криму: на півострові обмежують світло та воду
У ніч проти суботи, 24 жовтня, тимчасово окупований Крим перебував під атакою. Наразі на півострові фіксуються проблеми з енерго-та водопостачанням.
Про це повідомив призначений Росією "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У зв'язку з аварією на магістральних енергомережах за межами нашого регіону, що сталася внаслідок атаки БПЛА, у Республіці Крим запроваджується обмеження на подачу електроенергії та води. Роботи з відновлення тривають, усі служби перебувають на місцях. Актуальні графіки відключень будуть опубліковані на офіційних інформаційних ресурсах профільних відомств та адміністрацій", - інформує він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про блекаут в окупованому Криму.
Топ коментарі
+2 Fox Fox #573921
показати весь коментар24.10.2026 11:16 Відповісти Посилання
+2 алекс флеш
показати весь коментар24.10.2026 11:28 Відповісти Посилання
+1 Oleg #616413
показати весь коментар24.10.2026 11:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль