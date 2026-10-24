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Блекаут в окупованому Криму: на півострові обмежують світло та воду

Крим без світла

У ніч проти суботи, 24 жовтня, тимчасово окупований Крим перебував під атакою. Наразі на півострові фіксуються проблеми з енерго-та водопостачанням.

Про це повідомив призначений Росією "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У зв'язку з аварією на магістральних енергомережах за межами нашого регіону, що сталася внаслідок атаки БПЛА, у Республіці Крим запроваджується обмеження на подачу електроенергії та води. Роботи з відновлення тривають, усі служби перебувають на місцях. Актуальні графіки відключень будуть опубліковані на офіційних інформаційних ресурсах профільних відомств та адміністрацій", - інформує він.

Також читайте: Удар по енергосистемі: окупований Крим залишився без світла після вибухів

Що передувало?

Раніше повідомлялося про блекаут в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму обмежили електро- та водопостачання: без води залишилися 14 населених пунктів, - ЗМІ

Автор: 

Крим (12059) енергетика (3817) Аксьонов Сергій (189)
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Топ коментарі
+2
зато камні з неба
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24.10.2026 11:16 Відповісти
+2
Камені з тротилу то у нас. У них людей в супермаркетах та на зупинках не вбивають. Ну посидять без світла 2-3 доби і що здохнуть?
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24.10.2026 11:28 Відповісти
+1
Камні з неба пішли з тротила
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24.10.2026 11:23 Відповісти

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