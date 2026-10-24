Блэкаут в оккупированном Крыму: на полуострове ограничивают свет и воду
В ночь на субботу, 24 октября, временно оккупированный Крым подвергся атаке. В настоящее время на полуострове отмечаются проблемы с энерго- и водоснабжением.
Об этом сообщил назначенный Россией "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, произошедшей в результате атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды. Работы по восстановлению продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций", — сообщает он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о блэкауте в оккупированном Крыму.
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