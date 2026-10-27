На временно оккупированной территории Херсонской области из-за пожаров в Олешковских песках пострадали тысячи гектаров территории национального парка
На левобережье Херсонской области в результате боевых действий и российской оккупации пострадали около 30 тысяч гектаров лесов массива "Олешковские пески". Пожары также нанесли ущерб территории национального природного парка "Олешковские пески" и местам обитания редких растений и животных.
Об этом сообщили в Центре экологической информации Гончаровки со ссылкой на заведующего научно-исследовательским отделом нацпарка Евгения Романа, информирует Цензор.НЕТ.
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По его данным, с начала полномасштабного вторжения до августа 2025 года пожары уничтожили около 30 тысяч гектаров лесов массива. Непосредственно на территории нацпарка за этот период огонь охватил 3 037 гектаров.
Также из-за российской агрессии повреждено и уничтожено более 1000 гектаров водно-болотных угодий на территории Новокаховского рыбоводческого завода мелких рыб.
Отмечается, что пожары уничтожают среды обитания редких видов растений и животных. В частности, под угрозой исчезновения оказались береза днепровская и тимьян днепровский, которые естественно произрастают только в Нижнеднепровских песках.
Напомним, в 2024 году оккупационные власти продавали дрова, заготовленные из деревьев, растущих на территории природного парка "Олешковские пески". Также в этом году оккупанты признали масштабный ущерб лесам Херсонской области, нанесенный в результате войны.
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