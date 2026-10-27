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Новости Гуманитарная катастрофа Режим тишины в Олешках
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Началась гуманитарная миссия в Олешках, Лубинец координирует процесс на месте, - Буданов

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В Олешках в Херсонской области началась важная гуманитарная миссия.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса Президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Буданова

Он напоминает, что в районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня.

"Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — будет отвечать за координацию процесса. Мы с ним находимся в постоянном взаимодействии. Крайне важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто задействован в проведении и обеспечении этой операции", — отметил Буданов.

Ранее Лубинец сообщил, что в Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии.

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Что известно?

  • Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Автор: 

Буданов Кирилл (679) Лубинец Дмитрий (704) Олешки (126) Херсонская область (6196) Херсонский район (1120)
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Топ комментарии
+10
Все зелене шобло пропіариться.
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27.10.2026 08:36 Ответить
+10
Ну як же без піару буданова Завхоз--генерал,---СТИДОБА Перевіряй туалетний папір і наявність олівців
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27.10.2026 09:02 Ответить
+9
Ничего особенно хорошего нет. Теперь русня сумеет затянуть там в тылы к Днепру свои горючку, материалы и БК, что им не давали сделать до этого наши дронщики своими постоянными ударами. Перемирие действует на всю оккупированную часть Херсонской области.
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27.10.2026 09:27 Ответить

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