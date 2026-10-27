Началась гуманитарная миссия в Олешках, Лубинец координирует процесс на месте, - Буданов

В Олешках в Херсонской области началась важная гуманитарная миссия.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Офиса Президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Буданова

Он напоминает, что в районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня.

"Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — будет отвечать за координацию процесса. Мы с ним находимся в постоянном взаимодействии. Крайне важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто задействован в проведении и обеспечении этой операции", — отметил Буданов.

Ранее Лубинец сообщил, что в Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии.

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Что известно?

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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