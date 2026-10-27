В Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии, - Лубинец

В 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому времени на определенных территориях в Олешках, связанных с проведением гуманитарной миссии, ввели режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

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Он отметил, что Украина выполняет достигнутые договоренности.

Украина будет информировать о ходе миссии

Миссия проводится при участии Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

По сообщению украинской стороны, стороны соблюдают договоренности, достигнутые руководителями переговорных групп с российским уполномоченным по правам человека.

"Я буду и дальше информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Олешках и выполнение достигнутых договоренностей", — отметил Лубинец.

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Что известно?

Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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