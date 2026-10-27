В Олешках объявили режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии, - Лубинец
В 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому времени на определенных территориях в Олешках, связанных с проведением гуманитарной миссии, ввели режим прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что Украина выполняет достигнутые договоренности.
Украина будет информировать о ходе миссии
Миссия проводится при участии Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.
По сообщению украинской стороны, стороны соблюдают договоренности, достигнутые руководителями переговорных групп с российским уполномоченным по правам человека.
"Я буду и дальше информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Олешках и выполнение достигнутых договоренностей", — отметил Лубинец.
Что известно?
- Офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
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