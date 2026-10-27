В Олешках оголосили режим припинення вогню в межах гуманітарної місії, - Лубінець
О 3:00 за київським часом та о 4:00 за московським на визначених територіях в Олешках, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запровадили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив омбудсман України Дмитро Лубінець
Він зазначив, що Україна виконує досягнуті домовленості.
Україна інформуватиме про перебіг місії
Місію проводять за участю Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Яни Лантратової за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.
За повідомленням української сторони, сторони дотримуються домовленостей, досягнутих керівниками переговорних груп із російською уповноваженою з прав людини.
"Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", - зазначив Лубінець.
Що відомо?
- Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль