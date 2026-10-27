В Олешках оголосили режим припинення вогню в межах гуманітарної місії, - Лубінець

О 3:00 за київським часом та о 4:00 за московським на визначених територіях в Олешках, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запровадили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив омбудсман України Дмитро Лубінець

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Він зазначив, що Україна виконує досягнуті домовленості.

Україна інформуватиме про перебіг місії

Місію проводять за участю Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Яни Лантратової за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

За повідомленням української сторони, сторони дотримуються домовленостей, досягнутих керівниками переговорних груп із російською уповноваженою з прав людини.

"Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", - зазначив Лубінець.

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Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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