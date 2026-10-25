Гвардійці за допомогою дронів доставили дитяче харчування й іграшки в окуповані РФ Олешки, - Вигівський. ФОТОрепортаж
Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, українські захисники продовжують підтримувати людей.
Про це розповів глава МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
Доставлено понад 600 кілограмів допомоги
Так, гвардійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України доставили дронами посилки для родин із дітьми. У них - сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки. 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів.
Як зазначається, серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору.
"Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності. Дякую кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття. Кожному, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території", - додав Вигівський.
Що передувало
- Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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У продуктовий магазин повадився ходить якийсь чоловік. Постоїть перед пустою вітриною, подивиться на неї, потім "Долбанная власть!", і йде геть... Хтось "стуконув". Вичислили. Потягли в КДБ. Питають:
- Вы чего туть власть ругаете? Это клевета на Советскую власть!
- А при чем здесь "Советская"? Я про царскую упоминал... Царевали несколько веков, а заготовленного, нам только на полвека хватило...
Так і з Порошенком... Теж анекдот:
П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….