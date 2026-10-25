Гвардійці за допомогою дронів доставили дитяче харчування й іграшки в окуповані РФ Олешки, - Вигівський. ФОТОрепортаж

Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, українські захисники продовжують підтримувати людей.

Про це розповів глава МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Доставлено понад 600 кілограмів допомоги

Так, гвардійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України доставили дронами посилки для родин із дітьми. У них - сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки. 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів.

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Як зазначається, серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору.

"Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності. Дякую кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття. Кожному, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території", - додав Вигівський.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках