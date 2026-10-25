Гвардейцы с помощью дронов доставили детское питание и игрушки в оккупированные РФ Олешки, - Выговский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонской области, украинские защитники продолжают оказывать поддержку людям.
Об этом рассказал глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Доставлено более 600 килограммов помощи
Так, гвардейцы роты специального назначения "Болгарычи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины доставили с помощью дронов посылки для семей с детьми. В них — сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. 15 посылок общим весом более 600 килограммов.
Как отмечается, среди детей, которые сейчас находятся в блокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.
"Поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости. Спасибо каждому, кто собирал эти посылки, управлял дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории", - добавил Выговский.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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У продуктовий магазин повадився ходить якийсь чоловік. Постоїть перед пустою вітриною, подивиться на неї, потім "Долбанная власть!", і йде геть... Хтось "стуконув". Вичислили. Потягли в КДБ. Питають:
- Вы чего туть власть ругаете? Это клевета на Советскую власть!
- А при чем здесь "Советская"? Я про царскую упоминал... Царевали несколько веков, а заготовленного, нам только на полвека хватило...
Так і з Порошенком... Теж анекдот:
П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….