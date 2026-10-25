Гвардейцы с помощью дронов доставили детское питание и игрушки в оккупированные РФ Олешки, - Выговский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонской области, украинские защитники продолжают оказывать поддержку людям.

Об этом рассказал глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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Доставлено более 600 килограммов помощи

Так, гвардейцы роты специального назначения "Болгарычи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины доставили с помощью дронов посылки для семей с детьми. В них — сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. 15 посылок общим весом более 600 килограммов.

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Как отмечается, среди детей, которые сейчас находятся в блокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.

"Поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости. Спасибо каждому, кто собирал эти посылки, управлял дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории", - добавил Выговский.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках