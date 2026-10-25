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Новости Гуманитарная катастрофа
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Гвардейцы с помощью дронов доставили детское питание и игрушки в оккупированные РФ Олешки, - Выговский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых оказались жители Херсонской области, украинские защитники продолжают оказывать поддержку людям.

Об этом рассказал глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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Доставлено более 600 килограммов помощи

Так, гвардейцы роты специального назначения "Болгарычи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины доставили с помощью дронов посылки для семей с детьми. В них — сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки. 15 посылок общим весом более 600 килограммов.

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Помощь жителям Олешек

Как отмечается, среди детей, которые сейчас находятся в блокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.

"Поддерживаем эти семьи и доставляем им продукты первой необходимости. Спасибо каждому, кто собирал эти посылки, управлял дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории", - добавил Выговский.

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Помощь жителям Олешек
Помощь жителям Олешек
Помощь жителям Олешек

Что предшествовало

  • Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 мирных жителей.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

Автор: 

помощь (8802) Выговский Иван (129) Олешки (121) Херсонская область (6191) Херсонский район (1114)
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Топ комментарии
+8
Ще більше санкцій на Порошенка за те, що не виробив достатньо "Нептунів"!
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25.10.2026 11:48 Ответить
+7
Які ***** іграшки, зелені ********? Там діти котів жруть. Навіть ООН та ЧХ за все своє існування в ****
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25.10.2026 11:51 Ответить
+4
Прямо, як в анекдоті радянських часів:
У продуктовий магазин повадився ходить якийсь чоловік. Постоїть перед пустою вітриною, подивиться на неї, потім "Долбанная власть!", і йде геть... Хтось "стуконув". Вичислили. Потягли в КДБ. Питають:
- Вы чего туть власть ругаете? Это клевета на Советскую власть!
- А при чем здесь "Советская"? Я про царскую упоминал... Царевали несколько веков, а заготовленного, нам только на полвека хватило...
Так і з Порошенком... Теж анекдот:

П»ять років тому Порошенко дорвався до державного корита і насипав туди грошей… А потім прийшли зелені свині….
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25.10.2026 11:58 Ответить

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