Меланія Трамп готова продовжити гуманітарну роботу в Україні після операції в Олешках, - радник першої леді США

Перша леді США Меланія Трамп готова продовжити гуманітарну роботу в Україні після завершення операції в Олешках. Це залежатиме від того, чи будуть Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін готові до подальшої співпраці з нею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив головний радник першої леді США Марк Бекмен.

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Меланія Трамп може продовжити гуманітарну місію

За словами Бекмена, зараз увага Меланії Трамп зосереджена на гуманітарній операції в Олешках на Херсонщині. Перша леді вважає, що ситуація там наближається до катастрофічної.

Радник припускає, що для виконання запланованого знадобиться від п’яти до семи днів після 29 жовтня. Після завершення операції Меланія Трамп готова продовжити роботу, якщо українська та російська сторони погодяться співпрацювати з нею.

"Після цього, якщо президент Зеленський і президент Путін знову будуть готові співпрацювати з першою леді, я впевнений, що Меланія Трамп продовжить ці гуманітарні зусилля", — сказав Бекмен.

Він додав, що перша леді США також працює з Україною та Росією над наступним етапом повернення українських дітей до їхніх родин.

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Повернення дітей: попередні операції та нові домовленості

За словами Бекмена, участь Меланії Трамп в операції в Олешках є продовженням її попередніх зусиль із возз’єднання українських дітей із сім’ями. Під час шести попередніх операцій вдалося допомогти повернути до рідних 34 дитини, яких насильно перемістила Росія.

У межах цієї роботи команда першої леді налагодила зв’язок з українською та російською сторонами. Бекмен зазначив, що співпраця ґрунтується на довірі та прагненні ставити гуманітарні питання вище за політичні розбіжності.

За його словами, спочатку Меланія Трамп встановила контакт з Україною, яка підтримала її ініціативу. Згодом вона обговорила це питання з російською стороною.

Понад місяць тому українське керівництво надало першій леді письмовий дозвіл діяти як посередниці. Пізніше вона отримала аналогічний дозвіл від Путіна.

"Перша леді завжди вважала, що діти, жінки та люди похилого віку мають бути важливішими за політичні ідеології чи геополітичні розбіжності, а тим більше — за війну", — наголосив Бекмен.

Він додав, що Меланія Трамп продовжить використовувати можливості гуманітарних ініціатив, щоб допомагати українцям та людям в інших країнах.

Раніше повідомлялося, що Україна запроваджує режим припинення вогню в районі Олешків з 03:00 27 жовтня.