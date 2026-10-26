Україна запроваджує режим припинення вогню в районі Олешків з 03:00 27 жовтня, – Генштаб ЗСУ
Із 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешків Херсонської області.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Режим припинення вогню в районі Олешків почнеться о 03:00 27 жовтня
Нагадуємо, що з 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Мета гуманітарної операції: доставка допомоги та підготовка виїзду цивільних
- Режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешків.
- Закликаємо усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку ви отримуєте і поширюєте.
- Користуйтесь офіційними джерелами інформації.
Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон.
Сили оборони України забезпечуватимуть виконання рішень щодо гуманітарної операції
Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешків та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян.
Що передувало
- Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
- Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
- Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
- Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що в окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
- Наприкінці вересня 2026 року вдалося доставити дронами близько 4000 кг продуктів на сто локацій міста.
- За даними української розвідки, РФ готує постановочні відео в Олешках. Місцевих змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі та вдячні російським окупантам.
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