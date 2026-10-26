Украина вводит режим прекращения огня в районе Олешек с 03:00 27 октября, – Генштаб ВСУ

С 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Режим прекращения огня в районе Олешков начнется в 03:00 27 октября

Напоминаем, что с 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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Цель гуманитарной операции: доставка помощи и подготовка выезда гражданских лиц

Режим тишины устанавливается исключительно для проведения гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые в настоящее время находятся в городе, и подготовки к свободному перемещению гражданского населения из Олешек.

Призываем всех в этот период быть особенно осторожными в отношении информации, которую вы получаете и распространяете.

Пользуйтесь официальными источниками информации.

Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн.

Силы обороны Украины будут обеспечивать выполнение решений относительно гуманитарной операции

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках