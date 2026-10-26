Украина вводит режим прекращения огня в районе Олешек с 03:00 27 октября, – Генштаб ВСУ
С 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Режим прекращения огня в районе Олешков начнется в 03:00 27 октября
Напоминаем, что с 03:00 27 октября по киевскому времени Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Цель гуманитарной операции: доставка помощи и подготовка выезда гражданских лиц
- Режим тишины устанавливается исключительно для проведения гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые в настоящее время находятся в городе, и подготовки к свободному перемещению гражданского населения из Олешек.
- Призываем всех в этот период быть особенно осторожными в отношении информации, которую вы получаете и распространяете.
- Пользуйтесь официальными источниками информации.
Не доверяйте непроверенным сообщениям, не распространяйте слухи о маршрутах, времени и месте передвижения людей и гуманитарных колонн.
Силы обороны Украины будут обеспечивать выполнение решений относительно гуманитарной операции
Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан.
Что предшествовало
- Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
- Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
- Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
- В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
- По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.
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