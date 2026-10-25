Лубинец призвал сообщать о жителях Олешек, нуждающихся в помощи
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал направлять в его офис информацию о жителях временно оккупированных Олешек, нуждающихся в гуманитарной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте омбудсмена в Facebook.
Кому в Олешках нужна помощь
По словам Лубинеца, сейчас важно собрать как можно больше сведений о людях, которые остаются в городе и нуждаются в поддержке.
Особое внимание он призвал уделить пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.
"Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в организации гуманитарной миссии, прошу обращаться в офис омбудсмена Украины и распространять эту информацию", - отметил Лубинец.
Это можно сделать:
по номерам WhatsApp, Viber, Telegram:
- +38 067 717 51 70
- +38 073 719 81 34
- +38 067 182 55 04
Также обращения принимаются по электронной почте: [email protected] и через электронный кабинет омбудсмена.
Гуманитарная миссия и прекращение огня
По словам Лубинца, гуманитарную миссию для помощи жителям Олешек планируют провести совместно с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Реализация этой инициативы станет возможной при содействии и координации усилий первой леди США Мелании Трамп.
Ранее Мелания Трамп заявила, что добилась договоренности о локальном перемирии между Украиной и Россией. Оно касается только временно оккупированных Олешек в Херсонской области.
По информации пресс-службы Белого дома, стороны договорились временно прекратить боевые действия в городе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданских лиц через согласованный безопасный коридор.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с ночи 27 октября Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.
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