Лубинец призвал сообщать о жителях Олешек, нуждающихся в помощи

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал направлять в его офис информацию о жителях временно оккупированных Олешек, нуждающихся в гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте омбудсмена в Facebook.

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Кому в Олешках нужна помощь

По словам Лубинеца, сейчас важно собрать как можно больше сведений о людях, которые остаются в городе и нуждаются в поддержке.

Особое внимание он призвал уделить пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

"Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в организации гуманитарной миссии, прошу обращаться в офис омбудсмена Украины и распространять эту информацию", - отметил Лубинец.

Это можно сделать:

по номерам WhatsApp, Viber, Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

+38 067 182 55 04

Также обращения принимаются по электронной почте: [email protected] и через электронный кабинет омбудсмена.

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Гуманитарная миссия и прекращение огня

По словам Лубинца, гуманитарную миссию для помощи жителям Олешек планируют провести совместно с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Реализация этой инициативы станет возможной при содействии и координации усилий первой леди США Мелании Трамп.

Ранее Мелания Трамп заявила, что добилась договоренности о локальном перемирии между Украиной и Россией. Оно касается только временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

По информации пресс-службы Белого дома, стороны договорились временно прекратить боевые действия в городе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданских лиц через согласованный безопасный коридор.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с ночи 27 октября Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

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