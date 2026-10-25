Лубінець закликав повідомляти про жителів Олешок, які потребують допомоги

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав передавати його офісу інформацію про жителів тимчасово окупованих Олешок, які потребують гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі омбудсмана у Фейсбуці.

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Кому в Олешках потрібна допомога

За словами Лубінця, зараз важливо зібрати якомога більше відомостей про людей, які залишаються в місті та потребують підтримки.

Особливу увагу він закликав приділити літнім людям, маломобільним громадянам і тим, хто не може самостійно подбати про себе.

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в організації гуманітарної місії, прошу звертатися до офісу омбудсмена України та поширювати цю інформацію", — зазначив Лубінець.

Це можна зробити:

за номерами WhatsApp, Viber, Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

+38 067 182 55 04

Також звернення приймають електронною поштою: [email protected] та через електронний кабінет омбудсмана.

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Гуманітарна місія та припинення вогню

За словами Лубінця, гуманітарну місію для допомоги жителям Олешок планують провести спільно з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Реалізація цієї ініціативи стане можливою за сприяння та координації зусиль першої леді США Меланії Трамп.

Раніше Меланія Трамп заявила, що домоглася домовленості про локальне перемир’я між Україною та Росією. Воно стосується лише тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області.

За інформацією пресслужби Білого дому, сторони домовилися тимчасово припинити бойові дії в місті, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через узгоджений безпечний коридор.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з ночі 27 жовтня Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках.

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