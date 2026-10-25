Возле Олешек готовят режим тишины на несколько дней, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины в районе Олешек планируется ввести с 27 октября на несколько дней. Такую дату предложила американская сторона.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, передает Цензор.НЕТ.

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Режим тишины в районе Олешек: к миссии присоединятся Украина, США и РФ

По словам Зеленского, к миссии должны присоединиться представители Украины, США и России. Российская сторона должна разминировать дороги. Украина готовится к возможной эвакуации заблокированных граждан.

Соответствующие задачи получили омбудсмен, СБУ и военные.

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Зеленский предупредил о риске российской пропаганды

Президент подчеркнул, что Россия может попытаться переманить людей на свою сторону и использовать эвакуацию в пропагандистских целях. В то же время главной задачей Украины остается спасение заблокированных жителей и помощь им в выезде на подконтрольную Украине территорию.

"Приоритет Украины - спасти заблокированных жителей и помочь им добраться до подконтрольной территории", - отметил Зеленский.

Также президент озвучил другие заявления:

Во вторник или среду планируется встреча Украины, США, НАТО и ЕС.

Для обороны в 2027 году потребуется еще 70 млрд долларов в дополнение к уже предусмотренным 45 млрд долларов.

Украина предложила партнерам три варианта защиты энергетики.

Гарантии безопасности со стороны США должны быть юридически обязательными.

Зеленский хочет сохранить численность украинской армии на уровне 800 тысяч военнослужащих.

Санкции против России нельзя снимать только ради возможности провести переговоры.

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Что предшествовало

Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках