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Возле Олешек готовят режим тишины на несколько дней, - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о подготовке режима тишины в районе Олешек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины в районе Олешек планируется ввести с 27 октября на несколько дней. Такую дату предложила американская сторона.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, передает Цензор.НЕТ.

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Режим тишины в районе Олешек: к миссии присоединятся Украина, США и РФ

По словам Зеленского, к миссии должны присоединиться представители Украины, США и России. Российская сторона должна разминировать дороги. Украина готовится к возможной эвакуации заблокированных граждан.

Соответствующие задачи получили омбудсмен, СБУ и военные.

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Зеленский предупредил о риске российской пропаганды

Президент подчеркнул, что Россия может попытаться переманить людей на свою сторону и использовать эвакуацию в пропагандистских целях. В то же время главной задачей Украины остается спасение заблокированных жителей и помощь им в выезде на подконтрольную Украине территорию.

"Приоритет Украины - спасти заблокированных жителей и помочь им добраться до подконтрольной территории", - отметил Зеленский.

Также президент озвучил другие заявления:

  • Во вторник или среду планируется встреча Украины, США, НАТО и ЕС.

  • Для обороны в 2027 году потребуется еще 70 млрд долларов в дополнение к уже предусмотренным 45 млрд долларов.

  • Украина предложила партнерам три варианта защиты энергетики.

  • Гарантии безопасности со стороны США должны быть юридически обязательными.

  • Зеленский хочет сохранить численность украинской армии на уровне 800 тысяч военнослужащих.

  • Санкции против России нельзя снимать только ради возможности провести переговоры.

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Что предшествовало

  • Накануне офис первой леди США Мелании Трамп сообщил, что Россия и Украина договорились временно прекратить все боевые действия в Олешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей по безопасному коридору.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе оккупированных россиянами Олешек Херсонской области.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе оккупированных РФ Олешек в Херсонской области прекращается огонь на этом направлении.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление первой леди США Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии в оккупированных Россией Олешках в Херсонской области.
  • Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Россией Олешек в Херсонской области с 03:00 ночи 27 октября для проведения гуманитарной операции.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
  • Ранее глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что в оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.
  • В конце сентября 2026 года удалось доставить с помощью дронов около 4000 кг продуктов в сто точек города.
  • По данным украинской разведки, РФ готовит постановочные видео в Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам.

Автор: 

Зеленский Владимир (26302) эвакуация (2461) Олешки (121) Херсонская область (6193) Херсонский район (1114)
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