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Новости Обстрелы Украины
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Около 1600 КАБ, 48 ракет и почти 2300 дронов выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский

Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины с применением управляемых авиабомб, ракет различных типов и ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ на Украину

Так, только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.

"К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровщины погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 22 человека ранены, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по многоэтажному дому. Шесть человек ранены. В Харькове россияне сначала нанесли удар по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Ранены спасатели", — рассказал Зеленский.

Также этой ночью были нанесены удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Повреждения зафиксированы в девяти областях.

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Поддержка Украины

Президент подчеркнул, что именно так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. Он отметил важность того, чтобы параллельно с переговорным треком не снижалась поддержка украинских защитников.

"Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для "Патриотов". Необходимо и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахидов". Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни. Благодарю всех партнеров, которые именно так помогают", — добавил он.

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Зеленский Владимир (26302) ракеты (4297) дроны (8450) КАБ (636)
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Топ комментарии
+10
У відповідь зеленський зробить відосик з погрозами...
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25.10.2026 11:40 Ответить
+8
От любить же ж воно своім ротом озвучувати таки велики ціфри. А про 3000 ракет шо обіцяв у 2025 році молчить, за 1500 МВт додатковой енергії для столиці від фірмочки Фаер Енерджі мовчить, про сотні мільярдів виделених, та кулись зниклих, грошей на захист інфраструктурмовчить тощо.
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25.10.2026 11:43 Ответить
+5
Це у відповідь на оті 3000 ракет від ШУЛЄРмана і зеленського, за гроші з бюджетних статтей Міноборони????
Потужник знову щось забуває розказати про кабміндічів зкалічених браслетами…. Невже деменція так помолоділа на Банковій і прогресує чи типова брехня, як і з 2019 року??
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25.10.2026 11:41 Ответить

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