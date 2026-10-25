Около 1600 КАБ, 48 ракет и почти 2300 дронов выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский

Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины с применением управляемых авиабомб, ракет различных типов и ударных дронов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ на Украину

Так, только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.

"К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровщины погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 22 человека ранены, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по многоэтажному дому. Шесть человек ранены. В Харькове россияне сначала нанесли удар по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Ранены спасатели", — рассказал Зеленский.

Также этой ночью были нанесены удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Повреждения зафиксированы в девяти областях.

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Поддержка Украины

Президент подчеркнул, что именно так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. Он отметил важность того, чтобы параллельно с переговорным треком не снижалась поддержка украинских защитников.

"Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для "Патриотов". Необходимо и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахидов". Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни. Благодарю всех партнеров, которые именно так помогают", — добавил он.

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