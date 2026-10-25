Около 1600 КАБ, 48 ракет и почти 2300 дронов выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский
Российские оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины с применением управляемых авиабомб, ракет различных типов и ударных дронов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Атаки РФ на Украину
Так, только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.
"К сожалению, почти каждый день есть погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровщины погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 22 человека ранены, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по многоэтажному дому. Шесть человек ранены. В Харькове россияне сначала нанесли удар по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Ранены спасатели", — рассказал Зеленский.
Также этой ночью были нанесены удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Повреждения зафиксированы в девяти областях.
Поддержка Украины
Президент подчеркнул, что именно так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. Он отметил важность того, чтобы параллельно с переговорным треком не снижалась поддержка украинских защитников.
"Необходимо разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для "Патриотов". Необходимо и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахидов". Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни. Благодарю всех партнеров, которые именно так помогают", — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужник знову щось забуває розказати про кабміндічів зкалічених браслетами…. Невже деменція так помолоділа на Банковій і прогресує чи типова брехня, як і з 2019 року??