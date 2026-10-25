Близько 1600 КАБів, 48 ракет та майже 2300 дронів випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують атакувати територію України із застосуванням керованих авіабомб, ракет різних типів та ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ на Україну

Так, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів.

"На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів. Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини загинуло четверо людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка. У Вінниці російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Шість людей поранено. У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранені рятувальники", - розповів Зеленський.

Також були цієї ночі удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Є пошкодження у дев’яти областях.

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Підтримка України

Президент наголосив, що так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію. Він зауважив про важливість того, щоб паралельно з переговорним треком не знижувалася підтримка українських захисників.

"Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до "петріотів". Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів". Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя. Дякую всім партнерам, які саме так допомагають", - додав він.

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