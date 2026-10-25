Біля Олешок готують режим тиші на кілька днів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що режим тиші біля Олешок планують запровадити з 27 жовтня на кілька днів. Таку дату запропонувала американська сторона.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, передає Цензор.НЕТ.

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Режим тиші біля Олешок: до місії долучаться Україна, США та РФ

За словами Зеленського, до місії мають долучитися представники України, США та Росії. Російська сторона повинна розмінувати дороги. Україна готується до можливої евакуації заблокованих громадян.

Відповідні завдання отримали омбудсман, СБУ та військові.

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Зеленський попередив про ризик російської пропаганди

Президент наголосив, що Росія може спробувати спрямувати людей на свій бік і використати евакуацію для пропаганди. Водночас головним завданням України залишається порятунок заблокованих жителів і допомога їм у виїзді на підконтрольну Україні територію.

"Пріоритет України — врятувати заблокованих жителів і допомогти їм дістатися підконтрольної території", — зазначив Зеленський.

Також президент озвучив інші заяви:

У вівторок або середу планують зустріч України, США, НАТО та ЄС.

Для оборони у 2027 році потрібно ще 70 млрд доларів до вже передбачених 45 млрд доларів.

Україна запропонувала партнерам три варіанти захисту енергетики.

Гарантії безпеки від США мають бути юридично зобов’язальними.

Зеленський хоче зберегти чисельність української армії на рівні 800 тисяч військових.

Санкції проти Росії не можна знімати лише заради можливості провести переговори.

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Що передувало

Напередодні офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках