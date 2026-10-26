Мелания Трамп готова продолжить гуманитарную работу в Украине после операции в Олешках, — советник первой леди США

Первая леди США Мелания Трамп готова продолжить гуманитарную работу в Украине после завершения операции в Олешках. Это будет зависеть от того, будут ли президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы к дальнейшему сотрудничеству с ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил главный советник первой леди США Марк Бекмен.

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Мелания Трамп может продолжить гуманитарную миссию

По словам Бекмена, сейчас внимание Мелании Трамп сосредоточено на гуманитарной операции в Олешках на Херсонщине. Первая леди считает, что ситуация там приближается к катастрофической.

Советник предполагает, что для выполнения запланированного потребуется от пяти до семи дней после 29 октября. После завершения операции Мелания Трамп готова продолжить работу, если украинская и российская стороны согласятся сотрудничать с ней.

"После этого, если президент Зеленский и президент Путин вновь будут готовы сотрудничать с первой леди, я уверен, что Мелания Трамп продолжит эти гуманитарные усилия", — сказал Бекмен.

Он добавил, что первая леди США также работает с Украиной и Россией над следующим этапом возвращения украинских детей в их семьи.

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Возвращение детей: предыдущие операции и новые договоренности

По словам Бекмена, участие Мелании Трамп в операции в Олешках является продолжением ее предыдущих усилий по воссоединению украинских детей с семьями. В ходе шести предыдущих операций удалось помочь вернуть к родным 34 ребенка, которых Россия насильно переместила.

В рамках этой работы команда первой леди наладила связь с украинской и российской сторонами. Бекмен отметил, что сотрудничество основано на доверии и стремлении ставить гуманитарные вопросы выше политических разногласий.

По его словам, сначала Мелания Трамп установила контакт с Украиной, которая поддержала ее инициативу. Впоследствии она обсудила этот вопрос с российской стороной.

Более месяца назад украинское руководство предоставило первой леди письменное разрешение действовать в качестве посредницы. Позже она получила аналогичное разрешение от Путина.

"Первая леди всегда считала, что дети, женщины и пожилые люди должны быть важнее политических идеологий или геополитических разногласий, а тем более — войны", — подчеркнул Бекмен.

Он добавил, что Мелания Трамп продолжит использовать возможности гуманитарных инициатив, чтобы помогать украинцам и людям в других странах.

Ранее сообщалось, чтоУкраина вводит режим прекращения огня в районе Олешков с 03:00 27 октября.