Розпочалася гуманітарна місія в Олешках, Лубінець координує процес на місці, - Буданов

Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від Буданова

Він нагадує, що у районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню.

"Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце - відповідатиме за координацію процесу. Ми з ним у постійній взаємодії. Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції", - зазначив Буданов.

Раніше Лубінець інформував, що в Олешках оголосили режим припинення вогню в межах гуманітарної місії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меланія Трамп готова продовжити гуманітарну роботу в Україні після операції в Олешках, - радник першої леді США

Що відомо?

Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.

Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гвардійці за допомогою дронів доставили дитяче харчування й іграшки в окуповані РФ Олешки, - Вигівський. ФОТОрепортаж