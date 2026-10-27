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Новини Гуманітарна катастрофа в Олешках Режим тиші в Олешках
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Розпочалася гуманітарна місія в Олешках, Лубінець координує процес на місці, - Буданов

Гуманітарна катастрофа в Олешках

Розпочалася важлива гуманітарна місія в Олешках на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Буданова

Він нагадує, що у районі проведення місії оголошено двостороннє припинення вогню.

"Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце - відповідатиме за координацію процесу. Ми з ним у постійній взаємодії. Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції", - зазначив Буданов.

Раніше Лубінець інформував, що в Олешках оголосили режим припинення вогню в межах гуманітарної місії.

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Що відомо?

  • Офіс першої леді США Меланії Трамп повідомив, що Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі бойові дії в Олешках Херсонської області із 29 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації мирних жителів безпечним коридором.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков завив, що військові займаються узгодженням термінів припинення вогню в районі окупованих росіянами Олешків Херсонської області.
  • Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що у зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі окупованих РФ Олешків у Херсонській області припиняється вогонь на цьому напрямку.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив заяву першої леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії в окупованих Росією Олешках на Херсонщині.
  • Україна запроваджує режим припинення вогню у районі тимчасово окупованих Росією Олешків на Херсонщині з 03:00 ночі 27 жовтня задля проведення гуманітарної операції.

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Автор: 

Буданов Кирило (706) Лубінець Дмитро (837) Олешки (142) Херсонська область (7068) Херсонський район (1128)
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