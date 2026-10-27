На ТОТ Херсонщини через пожежі в Олешківських пісках постраждали тисячі гектарів території нацпарку

На лівобережжі Херсонщини через бойові дії та російську окупацію постраждали близько 30 тисяч гектарів лісів масиву "Олешківські піски". Пожежі також пошкодили територію національного природного парку "Олешківські піски" та місця існування рідкісних рослин і тварин.

Про це повідомили у Центрі екологічної інформації Гончарівки з посиланням на завідувача науково-дослідного відділу нацпарку Євгенія Романа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення до серпня 2025 року пожежі знищили близько 30 тисяч гектарів лісів масиву. Безпосередньо на території нацпарку за цей період вогонь охопив 3 037 гектарів.

Також через російську агресію пошкоджено та знищено понад 1000 гектарів водно-болотних угідь на території Новокаховського рибоводного заводу частикових риб.

Зазначається, що пожежі знищують середовища існування рідкісних видів рослин і тварин. Зокрема, під загрозою зникнення опинилися береза дніпровська та чебрець дніпровський, які природно ростуть лише в Нижньодніпровських пісках.

Нагадаємо, у 2024 році окупаційна влада продавала дрова, які були заготовлені з дерев, що росли на території природного парку "Олешківські піски". Також цього року окупанти визнали масштабні збитки лісам Херсонщини, завдані внаслідок війни.

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