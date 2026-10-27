Во Львовской области водитель ударил военного ТЦК битой по голове во время проверки документов

23 октября во Львовской области во время проверки военно-учетных документов произошло нападение на военнослужащего ТЦК. По данным следствия, водитель микроавтобуса ударил его деревянной битой по голове, нанеся ушиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Лычаковского районного суда Львова.

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Согласно материалам дела, инцидент произошел около 7:30 возле дома № 66 на улице Тракт Глинянский в селе Лисиничи Львовского района.

Военнослужащий, входивший в состав группы оповещения, остановил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter для проверки военно-учетных документов водителя.

Во время проверки между мужчинами возникла словесная перепалка. По версии следствия, водитель достал из салона деревянную биту и нанес военному один удар в теменную область головы.

У потерпевшего диагностировали ушиб головы, который квалифицировали как легкое телесное повреждение.

В тот же день водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение легких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с его служебной деятельностью.

24 октября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Прокурор поддержала его, а подозреваемый и защитник не возражали против применения домашнего ареста.

Суд назначил мужчине круглосуточный домашний арест до 23 декабря 2026 года включительно. Ему запретили покидать место жительства, обязали прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и сдать документы для выезда за границу.

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