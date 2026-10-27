На Львівщині водій ударив військового ТЦК битою по голові під час перевірки документів

На Львівщині 23 жовтня під час перевірки військово-облікових документів стався напад на військовослужбовця ТЦК. За даними слідства, водій мікроавтобуса вдарив його дерев'яною битою по голові, спричинивши забійну рану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова.

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За матеріалами справи, інцидент стався близько 7:30 поблизу будинку №66 на вулиці Тракт Глинянський у селі Лисиничі Львівського району.

Військовослужбовець, який входив до складу групи оповіщення, зупинив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів водія.

Під час перевірки між чоловіками виникла словесна суперечка. За версією слідства, водій дістав із салону дерев'яну биту та завдав військовому одного удару в тім'яну ділянку голови.

У потерпілого діагностували забійну рану голови, яку кваліфікували як легке тілесне ушкодження.

Того ж дня водієві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю.

24 жовтня суд розглянув клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу. Прокурор підтримала його, а підозрюваний та захисник не заперечували проти застосування домашнього арешту.

Суд призначив чоловікові цілодобовий домашній арешт до 23 грудня 2026 року включно. Йому заборонили залишати місце проживання, зобов'язали прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання та здати документи для виїзду за кордон.

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