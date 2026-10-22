Стрілянина у Печерському ТЦК Києва: підозрюваного арештували на 60 діб без права застави

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про стрілянину в Печерському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Анна Страшок.

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Щодо запобіжного заходу затриманому вона сказала: "Вчора обрали - тримання під вартою на строк 60 діб, без визначення застави".

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