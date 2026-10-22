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Стрілянина у Печерському ТЦК Києва: підозрюваного арештували на 60 діб без права застави
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про стрілянину в Печерському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Анна Страшок.
Щодо запобіжного заходу затриманому вона сказала: "Вчора обрали - тримання під вартою на строк 60 діб, без визначення застави".
Що передувало
- 20 жовтня правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину в Печерському ТЦК та СП, поранивши трьох поліцейських і трьох військовослужбовців.
- 19 жовтня у приміщенні ТЦК на Печерську у місті Київ пролунали постріли, внаслідок яких поранень зазнали шестеро людей — троє правоохоронців і троє військовослужбовців.
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Стефанчуки-разумков, разом з РНБОУ данилова-умерова, діють як співучасники цих осіб під час їх утечі з України!!