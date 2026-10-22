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Новини Напад на ТЦК
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Стрілянина у Печерському ТЦК Києва: підозрюваного арештували на 60 діб без права застави

Фігуранта справи про стрілянину в Печерському ТЦК заарештували

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про стрілянину в Печерському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Анна Страшок.

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Щодо запобіжного заходу затриманому вона сказала: "Вчора обрали - тримання під вартою на строк 60 діб, без визначення застави".

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Що передувало

  • 20 жовтня правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який  відкрив стрілянину в Печерському ТЦК та СП, поранивши трьох поліцейських і трьох військовослужбовців.
  • 19 жовтня у приміщенні ТЦК на Печерську у місті Київ пролунали постріли, внаслідок яких поранень зазнали шестеро людей — троє правоохоронців і троє військовослужбовців.

Автор: 

арешт (1812) Київ (17446) ТЦК та СП (1445)
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Топ коментарі
+13
Зате з Галущенка навіть браслет зняли, він ж всього навсього обкрадав країну у стані війни на мільярди. С - справедливість, бо кожен з нас Президент!
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22.10.2026 15:28 Відповісти
+6
Зеленський готує з ОЗУ кабміндічів, «скалічених» браслетами, аж до «ампутації обох ніг», ДРГ для перетину кордону, отим «коридором зеленим», яким дбайливо і безпечно переправляють упродовж 7 років, злодіїв-мародерів з Урядового кварталу, під ретельною охороною «ДИВНИХ» службовців на посадах, в УДО - ДПСУ-СБУ та ВІП-таксі!!!
Стефанчуки-разумков, разом з РНБОУ данилова-умерова, діють як співучасники цих осіб під час їх утечі з України!!
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22.10.2026 15:36 Відповісти
+5
Ну так на "двушках" на маскву треба ж комусь сидіти, самі себе не відправлять.
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22.10.2026 15:38 Відповісти

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