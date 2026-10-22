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Стрельба в Печерском ТЦК Киева: подозреваемого арестовали на 60 суток без права залога
Суд избрал фигуранту дела о стрельбе в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок.
Относительно меры пресечения задержанному она сказала: "Вчера избрали — содержание под стражей на срок 60 суток без определения залога".
Что предшествовало
- 20 октября правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который открыл стрельбу в Печерском ТЦК и СП, ранив трех полицейских и трех военнослужащих.
- 19 октября в помещении ТЦК на Печерске в Киеве раздались выстрелы, в результате которых ранения получили шесть человек - трое правоохранителей и трое военнослужащих.
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Стефанчуки-разумков, разом з РНБОУ данилова-умерова, діють як співучасники цих осіб під час їх утечі з України!!