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Новости Нападение на ТЦК
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Стрельба в Печерском ТЦК Киева: подозреваемого арестовали на 60 суток без права залога

Фигуранта дела о стрельбе в Печерском ТЦК арестовали

Суд избрал фигуранту дела о стрельбе в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок.

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Относительно меры пресечения задержанному она сказала: "Вчера избрали — содержание под стражей на срок 60 суток без определения залога".

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Что предшествовало

  • 20 октября правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который открыл стрельбу в Печерском ТЦК и СП, ранив трех полицейских и трех военнослужащих.
  • 19 октября в помещении ТЦК на Печерске в Киеве раздались выстрелы, в результате которых ранения получили шесть человек - трое правоохранителей и трое военнослужащих.

Автор: 

арест (10518) Киев (27809) ТЦК (1412)
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Топ комментарии
+13
Зате з Галущенка навіть браслет зняли, він ж всього навсього обкрадав країну у стані війни на мільярди. С - справедливість, бо кожен з нас Президент!
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22.10.2026 15:28 Ответить
+6
Зеленський готує з ОЗУ кабміндічів, «скалічених» браслетами, аж до «ампутації обох ніг», ДРГ для перетину кордону, отим «коридором зеленим», яким дбайливо і безпечно переправляють упродовж 7 років, злодіїв-мародерів з Урядового кварталу, під ретельною охороною «ДИВНИХ» службовців на посадах, в УДО - ДПСУ-СБУ та ВІП-таксі!!!
Стефанчуки-разумков, разом з РНБОУ данилова-умерова, діють як співучасники цих осіб під час їх утечі з України!!
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22.10.2026 15:36 Ответить
+5
Ну так на "двушках" на маскву треба ж комусь сидіти, самі себе не відправлять.
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22.10.2026 15:38 Ответить

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