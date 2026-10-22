Стрельба в Печерском ТЦК Киева: подозреваемого арестовали на 60 суток без права залога

Суд избрал фигуранту дела о стрельбе в Печерском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок.

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Относительно меры пресечения задержанному она сказала: "Вчера избрали — содержание под стражей на срок 60 суток без определения залога".

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