В России уроженца Винницкой области приговорили к 25 годам за подготовку покушения на чиновника Курской области

Второй Западный окружной военный суд РФ приговорил к 25 годам лишения свободы уроженца города Ладыжин Винницкой области, проживавшего в Курске. Российские власти обвинили его в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке покушения на высокопоставленного чиновника областного правительства.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российского суда, передает Цензор.НЕТ.

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По данным российского суда, приговор был оглашен 15 октября. Первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Ему также назначили полтора года ограничения свободы и штраф в размере не менее 1,5 млн рублей.

Мужчину признали виновным в государственной измене, причастности к террористической группировке, легализации доходов, полученных преступным путем, и покушении на совершение теракта. Среди прочих обвинений — прохождение обучения террористической деятельности, подготовка покушения на жизнь государственного деятеля, незаконное хранение взрывчатки и изготовление взрывных устройств.

По версии российского следствия, предприниматель, родившийся в Винницкой области, в сентябре 2024 года якобы начал за деньги сотрудничать с украинскими спецслужбами. Ему инкриминировали сбор и передачу информации о военных и гражданских объектах.

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Российская сторона обвинения также утверждала, что мужчина фотографировал и снимал на видео здание правительства Курской области с разных ракурсов и согласился организовать подрыв одного из высокопоставленных чиновников региона.

По утверждению следствия, он должен был забрать из тайника компоненты взрывного устройства и собрать его, однако был задержан до реализации предполагаемого замысла.

О задержании мужчины ФСБ сообщила в апреле 2026 года. Тогда российская спецслужба отметила, что задержанный родился в 1974 году в Ладыжине Винницкой области.

Независимого подтверждения выдвинутых российской стороной обвинений нет. Информация о позиции защиты и возможном обжаловании приговора в приведенном сообщении не указана.

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