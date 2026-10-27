У Росії уродженця Вінниччини засудили до 25 років за підготовку замаху на чиновника Курської області

Другий Західний окружний військовий суд РФ призначив 25 років позбавлення волі уродженцю міста Ладижин Вінницької області, який проживав у Курську. Російська влада звинуватила його у співпраці з українськими спецслужбами та підготовці замаху на високопосадовця обласного уряду.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на пресслужбу російського суду, передає Цензор.НЕТ.

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За даними російського суду, вирок оголосили 15 жовтня. Перші сім років засуджений має провести у в'язниці, решту строку – у колонії суворого режиму. Йому також призначили півтора року обмеження волі та штраф у розмірі щонайменше 1,5 млн рублів.

Чоловіка оголосили винним у державній зраді, причетності до терористичної спільноти, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та замаху на вчинення теракту. Серед інших обвинувачень – проходження навчання терористичній діяльності, підготовка посягання на життя державного діяча, незаконне зберігання вибухівки та виготовлення вибухових пристроїв.

За версією російського слідства, підприємець, який народився на Вінниччині, у вересні 2024 року нібито почав за гроші співпрацювати з українськими спецслужбами. Йому інкримінували збирання та передавання інформації про військові й цивільні об'єкти.

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Російське обвинувачення також стверджувало, що чоловік фотографував і знімав на відео будівлю уряду Курської області з різних ракурсів та погодився організувати підрив одного з високопосадовців регіону.

За твердженням слідства, він мав забрати зі схованки компоненти вибухового пристрою та зібрати його, однак був затриманий до реалізації ймовірного задуму.

Про затримання чоловіка ФСБ повідомила у квітні 2026 року. Тоді російська спецслужба зазначила, що затриманий народився 1974 року в Ладижині Вінницької області.

Незалежного підтвердження висунутих російською стороною обвинувачень немає. Інформації про позицію захисту та можливе оскарження вироку в наведеному повідомленні не зазначено.

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