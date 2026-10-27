Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания готовы усилить ответственность за безопасность Европы

Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания заявили о готовности взять на себя большую ответственность за безопасность Европы в рамках НАТО. В то же время страны подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются незаменимым союзником.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наFrance 24, об этом говорится в совместном заявлении министров обороны пяти государств по итогам переговоров в Париже 26 октября.

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Министры обороны пяти стран договорились теснее сотрудничать с Вашингтоном и в то же время усиливать оборонную роль Европы в Альянсе.

"Мы решительно настроены работать в тесной координации с Соединенными Штатами и всеми союзниками, чтобы реализовать эту конкретную цель. Соединённые Штаты являются и останутся незаменимым союзником, а дальнейшее участие США в обеспечении европейской безопасности чрезвычайно важно для сильного и авторитетного НАТО", — говорится в совместном заявлении.

Следующая встреча состоится в Риме

Французский министр Катрин Вотрен заявила, что пять государств будут работать над созданием "более сильной Европы в рамках не менее сильного НАТО".

По ее словам, страны намерены разработать скоординированный план в условиях полной прозрачности и во взаимодействии с Вашингтоном.

Следующую встречу министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании планируется провести в Риме в марте 2027 года.

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