Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания готовы усилить ответственность за безопасность Европы
Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания заявили о готовности взять на себя большую ответственность за безопасность Европы в рамках НАТО. В то же время страны подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются незаменимым союзником.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наFrance 24, об этом говорится в совместном заявлении министров обороны пяти государств по итогам переговоров в Париже 26 октября.
Министры обороны пяти стран договорились теснее сотрудничать с Вашингтоном и в то же время усиливать оборонную роль Европы в Альянсе.
"Мы решительно настроены работать в тесной координации с Соединенными Штатами и всеми союзниками, чтобы реализовать эту конкретную цель. Соединённые Штаты являются и останутся незаменимым союзником, а дальнейшее участие США в обеспечении европейской безопасности чрезвычайно важно для сильного и авторитетного НАТО", — говорится в совместном заявлении.
Следующая встреча состоится в Риме
Французский министр Катрин Вотрен заявила, что пять государств будут работать над созданием "более сильной Европы в рамках не менее сильного НАТО".
По ее словам, страны намерены разработать скоординированный план в условиях полной прозрачности и во взаимодействии с Вашингтоном.
Следующую встречу министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании планируется провести в Риме в марте 2027 года.
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