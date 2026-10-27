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Новини Європа та США Безпека Європи
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Франція, Німеччина, Італія, Польща та Британія готові посилити відповідальність за безпеку Європи

П’ять країн Європи підтвердили, що США залишаються незамінним союзником НАТО

Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія заявили про готовність брати на себе більшу відповідальність за безпеку Європи в межах НАТО. Водночас країни наголосили, що Сполучені Штати залишаються незамінним союзником.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France 24, про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони п’яти держав після переговорів у Парижі 26 жовтня.

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Міністри оборони п’яти країн домовилися тісніше співпрацювати з Вашингтоном і водночас посилювати оборонну роль Європи в Альянсі.

"Ми рішуче налаштовані працювати у тісній координації зі Сполученими Штатами та всіма союзниками, щоб реалізувати цю конкретну мету. Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а подальша участь США для європейської безпеки є надзвичайно важливою для сильного та авторитетного НАТО", - йдеться у спільній заяві.

Наступна зустріч відбудеться в Римі

Французька міністерка Катрін Вотрен заявила, що п’ять держав працюватимуть над створенням "сильнішої Європи в рамках не менш сильного НАТО".

За її словами, країни мають намір розробити скоординований план у повній прозорості та у взаємодії з Вашингтоном.

Наступну зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії запланували провести в Римі в березні 2027 року.

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