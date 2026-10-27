Франція, Німеччина, Італія, Польща та Британія готові посилити відповідальність за безпеку Європи

Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія заявили про готовність брати на себе більшу відповідальність за безпеку Європи в межах НАТО. Водночас країни наголосили, що Сполучені Штати залишаються незамінним союзником.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France 24, про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони п’яти держав після переговорів у Парижі 26 жовтня.

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Міністри оборони п’яти країн домовилися тісніше співпрацювати з Вашингтоном і водночас посилювати оборонну роль Європи в Альянсі.

"Ми рішуче налаштовані працювати у тісній координації зі Сполученими Штатами та всіма союзниками, щоб реалізувати цю конкретну мету. Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а подальша участь США для європейської безпеки є надзвичайно важливою для сильного та авторитетного НАТО", - йдеться у спільній заяві.

Наступна зустріч відбудеться в Римі

Французька міністерка Катрін Вотрен заявила, що п’ять держав працюватимуть над створенням "сильнішої Європи в рамках не менш сильного НАТО".

За її словами, країни мають намір розробити скоординований план у повній прозорості та у взаємодії з Вашингтоном.

Наступну зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії запланували провести в Римі в березні 2027 року.

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