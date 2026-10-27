За задержку поставок для Нацгвардии более чем на 200 дней предприятие оштрафовали на 24 млн грн

Хозяйственный суд Киева обязал частное предприятие выплатить 24 млн грн штрафных санкций за просрочку поставки товаров оборонного назначения для Национальной гвардии Украины. Компания задержала выполнение государственного контракта более чем на 200 дней.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года одна из воинских частей Нацгвардии заключила с частным предприятием контракт на поставку товаров оборонного назначения.

Поставщик должен был выполнить заказ до 10 мая 2025 года, однако нарушил установленный срок более чем на 200 дней.

Из-за невыполнения договорных обязательств в апреле 2026 года Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона обратилась в суд с требованием взыскать штрафные санкции.

5 октября Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры и обязал предприятие выплатить 24 млн грн в пользу государства в лице Национальной гвардии Украины.

О вступлении решения в законную силу в сообщении прокуратуры не указано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ оштрафовал три компании за сговор при закупках для ВСУ на сумму 150 миллионов