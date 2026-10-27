За затримку поставок для Нацгвардії на понад 200 днів підприємство оштрафували на 24 млн грн

Господарський суд Києва зобов'язав приватне підприємство сплатити 24 млн грн штрафних санкцій за прострочення постачання товарів оборонного призначення для Національної гвардії України. Компанія затримала виконання державного контракту більш ніж на 200 днів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За даними прокуратури, у вересні 2024 року одна з військових частин Нацгвардії уклала з приватним підприємством контракт на постачання товарів оборонного призначення.

Постачальник мав виконати замовлення до 10 травня 2025 року, однак порушив встановлений строк більш ніж на 200 днів.

Через невиконання договірних зобов'язань у квітні 2026 року Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону звернулася до суду з вимогою стягнути штрафні санкції.

5 жовтня Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та зобов'язав підприємство сплатити 24 млн грн на користь держави в особі Національної гвардії України.

Про набрання рішенням законної сили в повідомленні прокуратури не зазначено.

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