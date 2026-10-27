Россияне вытесняют украинцев из ВОТ Херсонской области и завозят своих граждан, - ГУР
На временно оккупированном левобережье Херсонской области Россия создает условия для вытеснения местных жителей и одновременно поощряет переселение своих граждан. По приблизительным оценкам, численность населения там могла сократиться на 80–90 % по сравнению с довоенным периодом.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГУР, до полномасштабного вторжения на левобережье Херсонской области проживало около 500 тысяч украинцев. Сейчас численность населения, по ориентировочным оценкам, может составлять лишь 10–20% от довоенного уровня.
Разведка отмечает, что оккупанты создают для украинцев невыносимые условия жизни, вынуждая их покидать свои дома. В частности, людей незаконно лишают жилья и другого личного имущества.
Россия платит миллионы рублей за переселение на оккупированные территории
В то же время Москва привлекает российских граждан к работе на захваченных территориях через государственные программы "Земский учитель", "Земский врач", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
По информации ГУР, россиянам предлагают единовременные выплаты, двойные оклады и другие льготы. Минимальный срок контракта составляет пять лет.
Учителям и врачам, согласившимся переехать на временно оккупированные территории, выплачивают 2 млн рублей, младшему медицинскому персоналу — 1 млн рублей.
За время действия этих программ на оккупированные территории Украины уже переселились сотни российских педагогов и медиков. Они прибывают, в частности, из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Волгоградской, Курской и других областей РФ.
В разведке отмечают, что привлечение российских медиков в первую очередь направлено на обслуживание оккупационных войск, а учителей – на русификацию украинских детей и вытеснение их национальной идентичности.
ГУР оценивает такую политику России как имеющую признаки военных преступлений и геноцидных практик в отношении украинского населения.
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То їх одвічний спосіб захопити чуже. Так Донбас, білгородщина, курщина, Кубань, так харківщина, сумщина...
Та що там, практично вся території підерації таким чином захоплена. Де народ не підкорився, то його або споїли, асимілювали або знищили...
Де кацап висрався, то вже його, ісконноє...