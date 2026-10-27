Россияне вытесняют украинцев из ВОТ Херсонской области и завозят своих граждан, - ГУР

На временно оккупированном левобережье Херсонской области Россия создает условия для вытеснения местных жителей и одновременно поощряет переселение своих граждан. По приблизительным оценкам, численность населения там могла сократиться на 80–90 % по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ГУР, до полномасштабного вторжения на левобережье Херсонской области проживало около 500 тысяч украинцев. Сейчас численность населения, по ориентировочным оценкам, может составлять лишь 10–20% от довоенного уровня.

Разведка отмечает, что оккупанты создают для украинцев невыносимые условия жизни, вынуждая их покидать свои дома. В частности, людей незаконно лишают жилья и другого личного имущества.

Россия платит миллионы рублей за переселение на оккупированные территории

В то же время Москва привлекает российских граждан к работе на захваченных территориях через государственные программы "Земский учитель", "Земский врач", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".

По информации ГУР, россиянам предлагают единовременные выплаты, двойные оклады и другие льготы. Минимальный срок контракта составляет пять лет.

Учителям и врачам, согласившимся переехать на временно оккупированные территории, выплачивают 2 млн рублей, младшему медицинскому персоналу — 1 млн рублей.

За время действия этих программ на оккупированные территории Украины уже переселились сотни российских педагогов и медиков. Они прибывают, в частности, из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Волгоградской, Курской и других областей РФ.

В разведке отмечают, что привлечение российских медиков в первую очередь направлено на обслуживание оккупационных войск, а учителей – на русификацию украинских детей и вытеснение их национальной идентичности.

ГУР оценивает такую политику России как имеющую признаки военных преступлений и геноцидных практик в отношении украинского населения.

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