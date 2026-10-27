Росіяни витісняють українців із ТОТ Херсонщини та завозять своїх громадян, - ГУР

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини Росія створює умови для витіснення місцевих жителів і водночас заохочує переселення своїх громадян. За приблизними оцінками, кількість населення там могла скоротитися на 80–90% порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ГУР, до повномасштабного вторгнення на лівобережжі Херсонської області проживало близько 500 тисяч українців. Нині чисельність населення, за орієнтовними оцінками, може становити лише 10–20% від довоєнного рівня.

Розвідка зазначає, що окупанти створюють для українців нестерпні умови життя, змушуючи залишати свої домівки. Зокрема, людей незаконно позбавляють житла та іншого приватного майна.

Росія платить мільйони рублів за переселення на окуповані території

Водночас Москва залучає російських громадян до роботи на захоплених територіях через державні програми "Земський учитель", "Земський лікар", "Земський фельдшер", "Земський працівник культури" та "Земський тренер".

За інформацією ГУР, росіянам пропонують одноразові виплати, подвійні оклади та інші пільги. Мінімальний строк контракту становить п'ять років.

Учителям і лікарям, які погоджуються переїхати на тимчасово окуповані території, виплачують 2 млн рублів, молодшому медичному персоналу – 1 млн рублів.

За час дії цих програм на окуповані території України вже переселили сотні російських педагогів і медиків. Вони прибувають, зокрема, з Краснодарського, Хабаровського, Ставропольського та Пермського країв, Ростовської, Волгоградської, Курської та інших областей РФ.

У розвідці наголошують, що залучення російських медиків насамперед спрямоване на обслуговування окупаційних військ, а вчителів – на русифікацію українських дітей і витіснення їхньої національної ідентичності.

ГУР оцінює таку політику Росії як таку, що має ознаки воєнних злочинів і геноцидних практик щодо українського населення.

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