Венгрия вновь заблокировала продвижение Украины к открытию двух последних переговорных кластеров с ЕС
В ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 27 октября Будапешт в очередной раз не поддержал дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Речь идет о кластерах 4 и 5, результаты скрининга которых венгерская сторона отказалась одобрить.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, осведомленных о ходе заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция Венгрии не изменилась", — заявил один из собеседников издания.
По словам дипломатов, ирландское председательство в Совете ЕС заранее знало, что Будапешт не собирается менять свою позицию. Несмотря на это, вопрос об открытии кластеров повторно внесли в повестку дня заседания 27 октября.
Один из дипломатов предположил, что повторное обсуждение преследовало прежде всего политическую цель — усилить давление на Венгрию, а не добиться немедленного решения.
Какие переговорные кластеры блокирует Венгрия
Кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, охрану окружающей среды и климатическую политику.
Кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости" касается аграрной политики, рыболовства, регионального развития и бюджетных вопросов.
Это два последних переговорных кластера, которые остаются неоткрытыми для Украины.
Украинские власти рассчитывают на их открытие до конца 2026 года, однако позиция Венгрии пока препятствует дальнейшему продвижению переговорного процесса.
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