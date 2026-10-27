Угорщина знову заблокувала просування України до відкриття двох останніх переговорних кластерів із ЄС

Під час засідання робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) 27 жовтня Будапешт вкотре не підтримав подальше просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про кластери 4 і 5, результати скринінгу яких угорська сторона відмовилася погодити.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на кількох дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом засідання, передає Цензор.НЕТ.

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"Позиція Угорщини не змінилася", – заявив один зі співрозмовників видання.

За словами дипломатів, ірландське головування в Раді ЄС заздалегідь знало, що Будапешт не збирається змінювати свою позицію. Попри це, питання відкриття кластерів повторно внесли до порядку денного засідання 27 жовтня.

Один із дипломатів припустив, що повторне обговорення мало насамперед політичну мету – посилити тиск на Угорщину, а не домогтися негайного рішення.

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Які переговорні кластери блокує Угорщина

Кластер 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, охорону довкілля та кліматичну політику.

Кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" стосується аграрної політики, рибальства, регіонального розвитку та бюджетних питань.

Це два останні переговорні кластери, які залишаються невідкритими для України.

Українська влада розраховує на їхнє відкриття до кінця 2026 року, однак позиція Угорщини наразі перешкоджає подальшому просуванню переговорного процесу.

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