Уроженец Львовской области воевал в составе армии РФ: его взяли в плен и обвиняют в государственной измене. ФОТО

Уроженец Львовской области долгое время проживал в Калужской области РФ, а в начале 2026 года прибыл в Смоленск и заключил контракт с Минобороны РФ.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчину зачислили в состав 12-го гвардейского танкового полка сухопутных войск общевойсковой армии ВС РФ. После этого он отправился в Воронежскую область, где в течение недели проходил базовую военную подготовку.

Весной 2026 года в составе оккупационных войск предателя перебросили на территорию Харьковской области для ведения боев против украинских защитников.

Однако в начале апреля вблизи села Боровская Андреевка Изюмского района военнослужащие Вооруженных Сил Украины взяли мужчину в плен. Ему было сообщено о подозрении.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд в отношении 42-летнего мужчины обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе в статусе военнопленного. Он раскаялся в содеянном.

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