Уродженець Львівщини воював у складі армії РФ: його взяли в полон і обвинувачують у держзраді. ФОТО

Уродженець Львівської області тривалий час проживав у Калузькій області РФ, а на початку 2026 року прибув до Смоленська та уклав контракт із Міноборони РФ.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловіка зарахували до складу 12-го гвардійського танкового полку сухопутних військ загальновійськової армії ЗС РФ. Після цього він відправився до Воронезької області, де упродовж тижня проходив базову військову підготовку.

Навесні 2026 року у складі окупаційних військ зрадника перекинули на територію Харківської області для ведення боїв проти українських захисників.

Однак на початку квітня поблизу села Борівська Андріївка Ізюмського району військовослужбовці Збройних Сил України взяли чоловіка в полон. Йому було повідомлено про підозру.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і направив до суду стосовно 42-річного чоловіка обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Обвинувачений перебуває в установі попереднього ув’язнення у статусі військовополоненого. Він розкаявся у скоєному.

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