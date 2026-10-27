Викрито схему вивезення військових із фронту за кордон за $12 тисяч, - ДПСУ. ФОТО

На Харківщині викрили схему вивезення військових із фронту за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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Ціна питання

Як зазначається, працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 3-му прикордонному загону ГВВВБ "Схід" разом із СБУ викрили групу, яка за $12 000 з особи допомагала військовим дезертирувати й тікати за кордон.

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Як працювала схема?

"Послуги" пропонував адміністратор Telegram-каналу: залишення частини, вивезення із зони бойових дій і незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску. Співучасники доправляли військових автомобілями до місця збору в Умані, звідки групами планували везти їх до прикордоння. Двох організаторів перевезень затримали та повідомили їм про підозру у сприянні дезертирству, прокуратура просить для них арешту.

Адміністратора каналу та інших причетних розшукують, слідство триває.

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