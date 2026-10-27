Викрито схему вивезення військових із фронту за кордон за $12 тисяч, - ДПСУ. ФОТО
На Харківщині викрили схему вивезення військових із фронту за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Ціна питання
Як зазначається, працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 3-му прикордонному загону ГВВВБ "Схід" разом із СБУ викрили групу, яка за $12 000 з особи допомагала військовим дезертирувати й тікати за кордон.
Як працювала схема?
"Послуги" пропонував адміністратор Telegram-каналу: залишення частини, вивезення із зони бойових дій і незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску. Співучасники доправляли військових автомобілями до місця збору в Умані, звідки групами планували везти їх до прикордоння. Двох організаторів перевезень затримали та повідомили їм про підозру у сприянні дезертирству, прокуратура просить для них арешту.
Адміністратора каналу та інших причетних розшукують, слідство триває.
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