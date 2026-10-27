Раскрыта схема вывоза военных с фронта за границу за $12 тысяч, - ГПСУ. ФОТО
В Харьковской области раскрыли схему вывоза военных с фронта за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Цена вопроса
Как отмечается, сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 3-го пограничного отряда ГВВВБ "Схід" совместно с СБУ раскрыли группу, которая за $12 000 с человека помогала военным дезертировать и бежать за границу.
Как работала схема?
"Услуги" предлагал администратор Telegram-канала: уход из части, вывоз из зоны боевых действий и незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска. Соучастники доставляли военных на автомобилях к месту сбора в Умани, откуда группами планировали везти их к границе. Двух организаторов перевозок задержали и сообщили им о подозрении в содействии дезертирству, прокуратура ходатайствует об их аресте.
Администратора канала и других причастных разыскивают, следствие продолжается.
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