Перевод военнослужащего в тыл за $4500: должностному лицу ТЦК на Донетчине сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

В Донецкой области правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который, по данным следствия, получил в общей сложности 15 500 долларов за содействие в переводе военнослужащего в тыловую часть и оказание влияния на решение об исключении двух мужчин из воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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В рамках программы по выявлению противоправных действий при ведении воинского учета и осуществлении мобилизации "Обратная сторона ТЦК и ВЛК" под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона временно исполняющему обязанности начальника группы психологической поддержки персонала одного из РТЦК и СП Донецкой области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

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Чиновник ТЦК получил $4500 за содействие в переводе военнослужащего в тыловую часть

По данным следствия, в начале сентября 2026 года чиновник вымогал и получил от гражданина 4 500 долларов США за содействие в переводе его брата, военнослужащего РТЦК и СП, в тыловую воинскую часть.

Впоследствии, 13 октября 2026 года, чиновник также вымогал и получил от этого же гражданина и его брата - военнослужащего РТЦК и СП - по 5 500 долларов США с каждого за содействие в принятии решения об исключении обоих мужчин из воинского учета.

Сразу после получения 11 000 долларов США должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Общая сумма неправомерной выгоды по трем эпизодам составляет 15 500 долларов США.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 266 240 гривен

Действия подозреваемого квалифицированы:

- по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения в интересах третьего лица;

- по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 266 240 грн. На указанное решение прокурором подана апелляционная жалоба.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Краматорске.

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