Переведення військового до тилу за $4500: посадовцю ТЦК на Донеччині повідомили про підозру. ФОТОрепортаж
На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за даними слідства, отримав загалом 15 500 доларів за сприяння в переведенні військовослужбовця до тилової частини та вплив на рішення щодо виключення двох чоловіків із військового обліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
У межах програми з викриття протиправних дій під час ведення військового обліку та здійснення мобілізації "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону тимчасово виконуючому обов’язки начальника групи психологічної підтримки персоналу одного з РТЦК та СП Донецької області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Посадовець ТЦК отримав $4500 за сприяння в переведенні військовослужбовця до тилової частини
- За даними слідства, на початку вересня 2026 року посадовець вимагав та отримав від громадянина 4 500 доларів США за сприяння в переведенні його брата, військовослужбовця РТЦК та СП, до тилової військової частини.
- Надалі, 13 жовтня 2026 року, посадовець також вимагав та отримав від цього ж громадянина та його брата — військовослужбовця РТЦК та СП — по 5 500 доларів США з кожного за сприяння у прийнятті рішення щодо виключення обох чоловіків з військового обліку.
- Безпосередньо після отримання 11 000 доларів США посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.
- Загальна сума неправомірної вигоди за трьома епізодами становить 15 500 доларів США.
Суд обрав тримання під вартою із заставою 266 240 гривень
Дії підозрюваного кваліфіковано:
- за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища в інтересах третьої особи;
- за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 240 грн. На зазначене рішення прокурором подано апеляційну скаргу.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Територіальне управління ДБР у м. Краматорську.
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