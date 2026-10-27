Из Норвегии экстрадировали бывшего банкира, который присвоил более 1 млн грн в Тернопольской области

Бывшего сотрудника банка, который находился в международном розыске по подозрению в хищении средств клиентов, вернули в Украину из Норвегии. По данным правоохранительных органов, сумма нанесенного ущерба превышает миллион гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в течение 2017–2021 годов мужчина систематически присваивал деньги жителей Тернопольской области и одной из общественных организаций.

Для этого он, как утверждают правоохранители, использовал несанкционированный доступ к банковским картам и счетам, а также злоупотреблял доверием потерпевших. Общая сумма ущерба превышает 1 млн грн.

В июле 2021 года бывший банковский сотрудник выехал за границу. Впоследствии его объявили в государственный и международный розыск. Благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Норвегии мужчину задержали и экстрадировали в Украину. В настоящее время суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела.

Напомним, в мае 2026 года мужчину задержали на территории Норвегии. В международном розыске он находился с сентября 2025 года.

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