Из Норвегии экстрадировали бывшего банкира, который присвоил более 1 млн грн в Тернопольской области
Бывшего сотрудника банка, который находился в международном розыске по подозрению в хищении средств клиентов, вернули в Украину из Норвегии. По данным правоохранительных органов, сумма нанесенного ущерба превышает миллион гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в течение 2017–2021 годов мужчина систематически присваивал деньги жителей Тернопольской области и одной из общественных организаций.
Для этого он, как утверждают правоохранители, использовал несанкционированный доступ к банковским картам и счетам, а также злоупотреблял доверием потерпевших. Общая сумма ущерба превышает 1 млн грн.
В июле 2021 года бывший банковский сотрудник выехал за границу. Впоследствии его объявили в государственный и международный розыск. Благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Норвегии мужчину задержали и экстрадировали в Украину. В настоящее время суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела.
Напомним, в мае 2026 года мужчину задержали на территории Норвегии. В международном розыске он находился с сентября 2025 года.
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