З Норвегії екстрадували ексбанкіра, який привласнив понад 1 млн грн на Тернопільщині

Колишнього працівника банку, який перебував у міжнародному розшуку через підозру в заволодінні коштами клієнтів, повернули в Україну з Норвегії. За даними правоохоронців, сума завданих збитків перевищує мільйон гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, протягом 2017–2021 років чоловік систематично заволодівав грошима жителів Тернопільської області та однієї з громадських організацій.

Для цього він, як стверджують правоохоронці, використовував несанкціонований доступ до банківських карток і рахунків, а також зловживав довірою потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 1 млн грн.

У липні 2021 року колишній банківський працівник виїхав за кордон. Згодом його оголосили в державний та міжнародний розшук. Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Норвегії чоловіка затримали та екстрадували в Україну. Наразі суд уже розпочав розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, у травні 2026 року чоловіка затримали на території Норвегії. У міжнародному розшуку він перебував із вересня 2025 року.

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